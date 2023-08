TV Globo faz homenagem para a atriz Aracy Balabanian 

A veterana das telinhas nos deixou na manhã desta segunda-feira (07), devido às complicações de um câncer no pulmão.

Mais do que merecido! Amores, mais cedo, trouxe para vocês a triste notícia sobre a morte de uma das maiores atrizes que a televisão brasileira já teve, a nossa amada Aracy Balabanian, que foi vítima das complicações de um câncer no pulmão.

Diante desta infeliz notícia, através de um comunicado, a TV Globo, emissora onde a atriz permaneceu por boa parte de sua vida, confirmou o falecimento de Aracy, declarando que, em sua homenagem, a programação da emissora nesta segunda-feira (07) enfrentaria algumas mudanças.

“Em homenagem à atriz, a TV Globo exibe hoje, na Sessão da Tarde, “Sai de Baixo – o filme”. As homenagens também acontecerão durante o Criança Esperança e o Conversa com Bial reexibe entrevista feita com a atriz”, informou a emissora.