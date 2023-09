TV Globo é condenada a pagar indenização milionária após demitir Euclydes Marinho

A emissora foi condenada a pagar cerca de R$3,5 milhões para o ex-funcionário, porém, ela ainda poderá recorrer judicialmente.

Eitaa! A coisa não está muito boa para o lado da TV Globo, afinal, a emissora acaba de perder uma ação milionária para o seu ex-funcionário, o autor Euclydes Marinho, que, após ter 41 anos de casa, foi demitido.

De acordo com a Folha de São Paulo, a emissora terá que pagar uma indenização de cerca de R$3,5 milhões por danos morais, por não ter sido liberado para fazer outras obras, como no teatro e no cinema, fora da TV Globo, e por verbas rescisórias não pagas para Marinho.

Porém, como a vitória do autor ocorreu em segunda instância, a emissora ainda pode recorrer judicialmente e talvez até ganhar o processo.