TV Globo deixa Mara Maravilha de fora do Criança Esperança e modelo sai em defesa da apresentadora: “O que é justo é justo”

A modelo, que cobriu Mara de elogios, deixa claro que sua crítica não é uma tentativa de tirar o mérito das apresentadoras que foram convidadas para o evento.

Amores, vocês lembram que recentemente contei para vocês que as cantoras e apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana foram convidadas para compor parte das principais atrações do ‘Criança Esperança 2023’? Porém, algo que chamou bastante a atenção é que a apresentadora Mara Maravilha, que também faz parte da era de apresentadoras e cantoras infantis que fizeram história, não foi convidada para participar do evento.

Diante disso, através de um comentário nas redes sociais, a modelo Renata Banhara, criticou a ausência da apresentadora no programa afirmando que por justa causa, Mara teria que ter sido convidada.

“O que é justo é justo… Eu com a criança que vive em mim, rejeito a sua ausência, mas no jogo da vida minha irmã, você é campeã”, criticou a modelo.

Logo em seguida, Banhara aproveitou a oportunidade para rasgar elogios a Mara Maravilha, afirmando que ela é companheira, divertida e simples, garantindo que mesmo distante está sempre acompanhando as notícias a respeito da vida da amiga.

“Tenho a alegria de conhecer a pessoa Mara, a amiga que tem um coração que não cabe no peito, Minha amizade com você vem de anos e sempre penso quando juntas estamos: Será que é ela mesma a MARA MARAVILHA? Pois é alguém tão simples, divertida, doce, aliada para todos os momentos. Tô longe, mas sempre perto viu e [de] olho na sua saúde, na vida e quero dizer que TE AMO arrastada mulher”, continuou Renata.

Em outro post, a modelo ressalta que a apresentadora é a única nordestina que rompeu um mercado que é predominado por pessoas sulistas, reafirmando que a sua exclusão foi injusta e deixando claro que a sua crítica não é na tentativa de tirar o mérito das outras apresentadoras que foram convidadas para o evento..

“MARA é a única NORDESTINA morena que rompeu um mercado sulista. INJUSTO com ela a exclusão. Respeito e admiro minha nordestina arretada que ganhou o Brasil com seu sotaque sem precisar se adequar a um tempo de real xenofobia e desdenho a nossa cultura. ELA Não se rendeu ao sistema!!️ Respeito, conheço e sou fã de Xuxa, Angélica e Eliana, a relevância de todas é incontestável e não pode haver comparação”, finalizou Banhara.