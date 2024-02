TV Globo adverte jornalista por dar opinião sobre o BBB

A emissora não gostou de uma publicação que foi feita por Jéssica em suas redes, criticando o comportamento de Wanessa Camargo diante de Davi.

Gentee, todos nós sabemos que o sigilo dos profissionais do TV Globo, em especial os jornalistas, é algo extremamente cobrado pela emissora, principalmente quando trata-se de assuntos complicados como as polêmicas do BBB.

Diante disso, recentemente, a âncora do jornal Bahia Meio Dia, Jéssica Senra, foi advertida, ao abordar o comportamento da cantora e participante do reality Wanessa Camargo em relação ao também participante Davi,

“Um negro que reconhece o próprio valor se impõe de igual pra igual e incomoda quem tá acostumada a lidar com negros apenas em situação de servidão e subserviência”, afirmou a apresentadora em um dos trechos do vídeo, que foi orienta a apagar a publicação.