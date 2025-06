Turista russo desaparece após ir em um encontro marcado por aplicativo na zona sul do Rio

Gente, estou aqui deitada no sofá de casa toda agasalhada e enrolada no meu edredom favorito, enquanto assisto a última edição do Jornal Hoje pelo meu Globoplay e fiquei completamente chocada ao ouvir a notícia do turista russo desaparecido.

Denis Kopanev tem 33 anos e também tem nacionalidade britânica, está desaparecido desde segunda-feira (9) após marcar um encontro por aplicativo na zona sul do Rio de Janeiro.

O rapaz estava hospedado em uma casa alugada no bairro da Gávea, mas não chegou a fazer check-out e todos os seus pertences, o passaporte e o dinheiro estão dentro do imóvel. Além disso, ele tinha um voo marcado para São Paulo na quarta-feira (10), mas não embarcou.

“O Denis não é o tipo de pessoa que de repente some. Ele deixou tudo para trás. Roupas, o passaporte […] Sem isso ele não tinha como ter ido para nenhum lugar”,relatou Benone Moura, brasileiro e um dos melhores amigos de Denis.

Foto: Reprodução

De acordo com as informações passadas ao Disque Denúncia, Denis iria se encontrar com um amigo americano na noite de segunda-feira (9). A última localização dela, feita por meio do rastreamento móvel do celular, foi na Lagoa Rodrigo de Freitas. Imagens de câmeras de segurança mostram ele deixando o local. Desde então, Denis não responde a mensagens ou ligações de familiares e amigos.

“[Assim que percebemos que ele estava desaparecido] Eu liguei para a polícia, para a embaixada do Reino Unido, porque ficou bem claro que desde o começo tinha alguma coisa errada”, destaca o amigo enfatizando que Denis sempre compartilhava sua localização com ele.

O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) na quarta-feira (10). Além disso, O Disque Denúncia disponibilizou números para quem tiver informações sobre o paradeiro de Denis.

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

Whatsapp Desaparecidos /DD: (21) 98849-6254