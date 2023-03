Turbina de avião com Fernanda Brum pega fogo e faz pouso de emergência

A cantora gospel e o pastor estavam viajando dos Estados Unidos para o Brasil quando a quase tragédia aconteceu.

Socorro! Não consigo nem imaginar o desespero das pessoas que estavam nesse avião. Amores, nesta quarta (29), a cantora gospel Fernanda Brum utilizou a sua conta no instagram para contar aos seus seguidores sobre a quase tragédia que ela e seu marido, o pastor Emerson Pinheiro, vivenciaram.

O casal que estava viajando de Houston, nos EUA, para o Brasil, enfrentou um enorme susto 15 minutos após a decolagem do avião, isso porque uma das turbinas da aeronave pegaram fogo, fazendo com que um pouso de emergência fosse executado.

No vídeo, a cantora conta detalhes de como a quase tragédia aconteceu e mostra o momento em que a equipe de resgate, como as ambulâncias e os carros de Bombeiro, chegaram no local.

“Ontem nós tivemos um grande livramento. O avião que a gente estava pegou fogo. Nós dormimos aqui em Houston e estamos voltando para o Brasil hoje. Mas foi bem sério. Graças a Deus foi um grande livramento. Que desespero! O avião pegou fogo, gente! Pegou fogo! Teve emergência e tudo mais. O povo começou a gritar: ‘fire’, ‘fire’ [fogo, em inglês]. Agora está vindo a ambulância. Sinistro! Mais um livramento para a história!”, relata Fernanda.