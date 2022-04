Terror dos Bolsominions: Rita Lee apelida tumor de “Jair”

Beto Lee, filho da cantora, anunciou sua cura e disse que a lenda encarou a doença com muito humor

Mais uma notícia boa que foi muito esperada por mim, porque sou fã de Rita Lee. Nossa eterna rainha do rock está curada do câncer. O anúncio foi feito ontem (12) pelo filho de Rita, Beto Lee. Vale lembrar que a cantora descobriu o câncer em fase inicial no começo de 2021, e não faltou humor no tratamento de Lee, que apelidou o tumor de “Jair”.

“That´s Rita”, disse Beto, em uma publicação nas redes sociais que contava a novidade para seus seguidores, amigos e fãs da cantora. “A cura da minha mãe me emocionou pra c****. A melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’”, contou.

Rita tem 74 anos e além de marcar muita gente com seus hits, marcou o Brasil com sua presença ilustre em diversas áreas, fazendo música sobre política, religião e cultura A cantora foi, e continua sendo uma das grandes estrelas que o Brasil tem o prazer de abrigar e chamar de sua.

Sou suspeita de falar, porque sou fã número 1 da cantora. Mora no meu coração para sempre, viu?