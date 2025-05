Tumor no braço? Duda Guerra abre o jogo sobre diagnóstico e surpreende seguidores

Amores, estava batendo perna no Shopping do Leblon e parei em uma cafeteria luxuosa para pedi um cappuccino com canela e torradinhas com brie e geleia que estava desejando há alguns dias. Eis que, enquanto saboreio meu lanche da tarde, recebo um print do story de uma influenciadora adolescente e fico chocada com o fato…

Bem, acontece que a influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, usou os stories para desmistificar algumas dúvidas dos seguidores em relação a sua vida, e confessou que a marca visível no braço se trata de um hemangioma, uma espécie de tumor benigno que resultam em vasos sanguíneos sobressaltados.

Duda Guerra respondeu a dúvida no story mostrando uma foto de quando era criança e o tumor era mais visível

Para ilustrar a informação, a ex-namorada de Benício Huck compartilhou uma foto de quando ainda era criança, onde a marca é protuberante.

“É um hemangioma! Um tumor benigno (não canceroso) formado por um crescimento anormal dos vasos sanguíneos!”, comentou a influencer.

Além do hemangioma, Duda também é portadora de osteocondroma, tumor ósseo benigno que influencia no crescimento atípico de ossos e cartilagens.

Durante a última edição do Rock in Rio, a influenciadora desabafou sobre o tema após ser hospitalizada por conta das dores provocadas pelo tumor.

“Tenho um no joelho esquerdo, e eu descobri ele bem novinha. Nunca tive problema com dor nem nada do tipo. Mas, de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele”, confessou na ocasião.