Túlio Gadelha vira “enfermeiro particular” e conta como foi que Fátima Bernandes quebrou o pé

Deputado federal e apresentadora comemoram seis anos de namoro ao passar o feriado desta quinta-feira (2) juntos.

Pelo jeito, a apresentadora Fátima Bernandes está sendo muito bem cuidada pelo seu enfermeiro particular e também namorado, Túlio Gadelha ao aparecer pela primeira vez com o pé quebrado nas redes sociais nesta quinta-feira (2).



A jornalista publicou uma foto em que aparece abraçada com o deputado federal em seu perfil oficial do Instagram: “Nossa comemoração dos 6 anos, promete. Em casa e com o pé quebrado pra cima. Tudo ótimo pra quem já comemorou com o braço na tipoia. O que vale é que meu enfermeiro chegou e estamos juntos,” explica Fátima.



A apresentadora aproveitou explicar aos seguidores o motivo de estar com o pé imobilizado: “Foi só uma pirueta mal feita na aula de dança. Logo, logo, estarei 100%”, disse. Nos comentários, Túlio Gadelha deu mais detalhes após os seguidores manifestarem preocupação: “Aprontando quando eu tava fora. Foi fazer uns giros dançando, quebrou um ossinho do pé”, falou.