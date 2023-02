Tuca Andrada faz vaquinha online: “Eu vim aqui passar o chapéu”

A arrecadação está sendo feita para dar continuidade aos preparativos de sua nova peça “Vamos Brincar Daquilo”.

Amores, é em momentos como esse que percebemos o quanto a cultura precisa ser mais valorizada em nosso país e que, felizmente, ainda existem pessoas como o ator Tuca Andrada, que luta de todas as formas, para fazer com que a arte não morra.

Com o intuito de arrecadar verba para finalizar a pré-produção da peça Vamos Brincar Daquilo (Let’s Play That), no último domingo (05), Tuca publicou um vídeo em suas redes sociais onde divulga uma vaquinha online a qual ele abriu, visando arrecadar cerca de R$50 mil, para finalmente estrear a peça em que ele já está a quase um anos trabalhando.

“Estou preparando um espetáculo sobre o artista Torquato Neto. Estou ensaiando desde março e vou estrear em março agora de 2023. Durante todo esse tempo, eu pus do meu dinheiro. Não tenho lei de incentivo, não tenho patrocínio, nem o apoio de ninguém. E eu vim aqui passar o chapéu. Quem puder e quiser ajudar. Qualquer valor é bem vindo”, pediu o ator.

No link da vaquinha, que foi disponibilizado por Tuca, o ator explica detalhadamente qual será o destino que o dinheiro arrecadado terá.

“Os recursos serão destinados para complementar os custos da montagem do espetáculo, como: locação complementar de som e luz, produção, técnica, gráfica, programador visual, cenário, figurino etc”, explicou Tuca.