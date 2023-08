“Tú  é ratazana de esgoto! Nem pra put* você serve!”, diz Jojo Todynho sobre Cariúcha

A cantora esculachou a influenciadora, ao rebater as indiretas que havia recebido na última quinta-feira (24).

Amores, mais cedo contei para vocês sobre as indiretas que Cariúcha mandou para Jojo ontem, porém, é óbvio que a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ não iria deixar isso barato. Através dos seus stories, no fim da manhã desta sexta-feira (25), Jojo respondeu as indiretas, daquela forma bem carinhosa, de ser Jojo. Só que não!

“Ei Cariúcha, que mundo você está vivendo? Pede a alguém para te sacudir. VOCÊ É FODID*! Nem morrendo e nascendo de novo você vai ser uma Jojo Todynho, minha fã. Você não vai chegar ao meu patamar NUNCA! Nem pra entrar em reality você serve. Para que tá feio, pra você!”, iniciou a cantora, após conversar com a sua advogada, que lhe garantiu que as coisas que ela iria falar não poderiam lhe causar problemas judiciais.

Continuando, sem nenhum pingo de dó ou de papas na língua, ela esculacha a influenciadora, afirmando que ela não conseguiu ajudar os seus familiares de forma financeira, pois, nem para garota de programa Cariúcha serve.

“Agora tá incomodada de novo com a minha vida? Meu amor, o dinheiro é meu e eu faço do meu dinheiro o que eu quiser! Minha família está bem, só prosperidade! Você tem alguma coisa? Você fez alguma coisa pela sua família, pelos seus pais, pela sua vida? Você não tem NADA! Você é fodid*! Bota na tua cabeça que tu é ratazana de esgoto! Nem pra put* você serve, porque puta de verdade são minhas amigas que tem moral. Você é aquela promoção, paga R$20,00 aí que o c* vai de graça. Se põe no teu lugar. Olha o patamar aqui oh , futura advogada, com escritório e empresas. Entendeu a diferença? Fodid*, me esquece!

Por fim, Jojo alfineta Cariúcha, falando que ela não serviu para ser nem ‘Garota da Laje’, garantindo ser muito melhor que ela e garantindo que elas se encontrarão no tribunal, para resolver suas desavenças.

“E pra finalizar, minha fã, você é toda natural, mas não ganhou um carro zero. Nem pra isso você serviu, pra ganhar um carro zero, nem pra ‘Garota da Laje’! Não arruma guerra comigo não bebê. Entendeu? Me respeita! Águia anda com águia, pombo anda com pombo, entendeu? Eu sou brilho, você é purpurina. Agora pode cacarejar, falar suas merd*s sem legenda, que a gente se encontra no tribunal, a gente tem uma audiência. E pode ir com quem você quiser que eu não tenho medo, nem de você e nem de ninguém. Agora, depois vai fazer vaquinha para ajudar a pagar o custo do seu processo. Não vai pedir gratuidade não, hein? Tem dois advogados, né?”, finalizou Jojo.