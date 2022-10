TSE nega que tenha mandando André Valadão se retratar

Em vídeo, pastor da Igreja Batista da Lagoinha (MG) aparece se retratando de acusações feitas ao candidato Lula

Meu grupo de fofoqueiras não parou um minuto e no Leblon não se fala outra coisa desde que o vídeo de André Valadão se retratando começou a circular nas redes sociais. Na ocasião, ele contou que a retratação diante das acusações do candidato Lula foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, mas a assessoria do Tribunal garante que a determinação não ocorreu. Oi?

“Recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes e venho declarar através dessa intimação que Lula não é a favor do abordo, da descriminalização das drogas…”, iniciou Valadão em vídeo.

A web foi à loucura e questionou de diferentes formas o vídeo feito na penumbra e o semblante de Valadão na retratação. Com expressão séria, termina pedindo que Deus abençoe o Brasil.