Trolagem: Roubo de joias em Cruzeiro do Neymar não passa de brincadeira entre MC´s

Anitta fez escola. Aloca! MC Ryan e MC Daniel já tinham deixado seus fãs revoltados ao relatarem que haviam sido roubados e diziam que não estavam achando suas joias que foram levadas para o Cruzeiro do Neymar Jr. Acontece que tudo não passa de uma jogada de marketing para um canal de streaming.

As joias são avaliadas no valor de R$ 70 mil de MC Ryan, e de R$ 132 mil de MC Daniel. MC Ryan de fato está no Neyvio. MC Daniel, no entanto, estava no Rio, participando do jogo de futebol promovido por Zico. Ainda teve MC Dricka nesse rolê, que em São Paulo, na sua casa, comunicou que um colar da sorte não estava sendo encontrado.

Tudo não passou mesmo de um golpe de marketing de uma operadora de streaming para anunciar o lançamento de uma nova série, que tem como protagonista um ladrão de joias.