Vem nova treta por aí? Maria e Arthur Aguiar não estão se aturando mais…

O brother já havia procurado a atriz para conversar sobre afastamento, mas a coisa piorou no ‘Jogo da Discórdia’…

O fogo no parquinho está começando a mostrar suas labaredas, meu Brasil! Depois do ‘Jogo da Discórdia’, nesta segunda-feira, (31), o caldo entornou para o lado de Maria e Arthur Aguiar — tão que nem se olham!

Reprodução: Rede Globo

Tudo começou, porque Maria se afastou do marido de Maira Cardi e ele a procurou para perguntar o que aconteceu. A atriz então disse que estava tudo bem e que só queria um momento para ela. Até aí ok! Mas nesta segunda-feira, ao se posicionar no jogo, Arthur colocou Maria como “Já me Decepcionou” e que tem certeza que ela votou nele no domingo, (30).

Reprodução: Rede Globo

Na sua vez, Maria rebateu Arthur e disse que não confiava nele, pois ele é uma incógnita e que não teve interações com o ator. E confirmou o voto no ator — e a cara do ator não foi nada boa viu? Depois, durante o intervalo, bateram boca e o ator disse que ela nunca estava disponível para conversarem e foi chamado de ‘equivocado’.

Reprodução: Rede Globo

Mais tarde, na cozinha, enquanto Arthur cozinhava com Douglas, Maria passou provocando o ator: “Fez de tudo para descobrir voto. Te admiro!” e quando indagada sobre qual voto, Maria apenas disse: “faça-me o favor!” e saiu andando! “Falar e sair andando? Volta aqui e fala”, rebateu o ator. MOÇA, VOLTA, BATE DE FRENTE, VAMOS!

No quarto, como sempre, a moça disse que estava brava com Arthur, pois ele estava a encarando desde o ‘Jogo da Discórdia’: “Cara feia para mim é fome. E ele tá no VIP. Quem entende de fome sou eu que tô na Xepa”. Nem é tanta fome assim hein Maria?

E Arthur contou o que houve para Tiago Abravanel e disse: “Meu sangue ferveu, minha mulher deve estar orgulhosa de mim. Contei até 10, mas minha vontade era de ir atrás. (…) O que me incomodou foi a marra que ela colocou pra falar. Ou troca ideia ou não troca.” E-I-T-A!

Arthur falando sobre a atitude da Maria de provocar ele na cozinha após ele ter descoberto que ela votou nele. pic.twitter.com/JfZLS9tl4V — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 1, 2022