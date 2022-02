Douglas pisa na bola e fala sobre família de Rodrigo

O brother sempre teve uma relação conflituosa com a família e perdeu seu pai em um acidente de carro. Confira:

O ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (31), rendeu tanto lá dentro quanto aqui fora, mas uma fala de Douglas incomodou quem assistia duramente. Durante seu posicionamento no jogo, o ator, ao falar sobre Rodrigo, citou que a família deve ter lhe dado educação, sendo que ele não foi criado pelos pais. E foi doído viu?

“Eu tenho certeza que seus pais e seus familiares te deram [educação] então exerça nesse momento!”, disse Douglas, sendo interrompido por Rodrigo que falou: “Meu pai morreu”. E Douglas? Nem deu ouvidos e pediu para que ele o ouvisse.

Pausa rapidinha na votação para mostrar esse momento aqui no jogo da discórdia, onde o Douglas cita a educação que “os pais do Rodrigo” deram pra ele. Na hora ele diz “meu pai morreu”. Triste isso, porque o próprio Rodrigo já contou várias vezes sua história com os pais. #BBB22 pic.twitter.com/XTdFvSGgFZ — Rodrigo Mussi 🥷🏼 (@oficialmussi) February 1, 2022

A fala de Douglas repercutiu muito mal nas redes sociais, onde os internautas comentaram que ele foi extremamente prepotente e arrogante nas palavras. Até comentários dizendo que ele foi ‘ridículo’, rolou. E realmente esse comentário foi muito forte, pois Rodrigo já contou diversas vezes a relação complicada com a família, inclusive para o próprio Acerola.

Entenda: Os pais de Rodrigo se separaram quando ele era muito novo, e aos 12, foi expulso de casa pela mãe e, aos 17, pelo pai. E assim seguiu sozinho, independente e vivendo do próprio esforço. Logo após ser expulso, ele conta que o pai tentou reaproximação. “Ele começou a se reaproximar e me chamou para sair, me pediu desculpas, o que me pegou de surpresa. Nesse dia, resolvi segui-lo de carro até em casa. Vi ele bater, saí correndo, mas morreu no meu colo”, relatou. E recentemente perdeu a avó paterna que tinha como mãe, pela COVID-19. Complicado né?