Três Graças: Ligação misteriosa deixa Arminda surtada com Ferette

Os próximos acontecimentos de Três Graças prometem virar o jogo para Arminda e Ferette, que sempre se consideraram intocáveis na cidade. Acostumados a manipular e controlar tudo ao redor, os dois bandidos serão pegos de surpresa quando receberem um telefonema anônimo que deixa claro: alguém sabe demais.

A voz misteriosa do outro lado da linha dá a entender que conhece os detalhes da tentativa de matar Claudia e pior, que a vítima pode não ter morrido, já que seu corpo nunca apareceu. O susto é imediato, mas a reação de Arminda beira o desespero.

Arminda fica descontrolada com possível flagra de crime.

Assim que a ligação cai, ela entra em surto, convencida de que tudo foi descoberto. “Essa ligação foi um aviso Ferette!”, dispara, tomada pelo pânico. “Alguém viu o idiota do seu capanga atropelar essa sonsa.”

Ferette tenta manter a calma, mesmo com a explosão da comparsa. “Calma, Arminda, você tá gritando”, diz, tentando conter a tensão.

Mas a criminosa segue tomada pelo medo, imaginando que Claudia sobreviveu e pode ter revelado tudo. “Ela se recuperou, ficou bem e contou tudo que sabe! Isso é uma chantagem, Ferette!”, insiste, já acreditando no pior.

Ferette tenta acalmar Arminda.

Sem perder a postura, o empresário tenta retomar o controle da situação e acalmar a amante, lembrando que ambos ainda mantêm uma imagem impecável na cidade. “Minha querida, você esqueceu que somos cidadãos acima de qualquer suspeita? A gente vai fingir que não aconteceu nada. Que está tudo na paz do Nosso Senhor. Porque, daqui a pouco, é isso que vai acontecer. Arminda, eu sempre resolvi nossos problemas e você nunca se incomodou. Acredita, confia em mim.”.