Trecho do livro de Larissa Manoela viraliza na web e expõe briga feia com sua mãe: “Você está horrível”

A atriz e sua mãe, Silvana Taques cortaram relações e trocam farpas nas redes sociais desde janeiro desse ano.A atriz e sua mãe, Silvana Taques cortaram relações e trocam farpas nas redes sociais desde janeiro desse ano.

Eitaaaa, minha gente! Estou sentada no meu escritório na minha casa aqui no Leblon e me deparei com esse babado fortíssimo aqui. Parece que a atriz e cantora Larissa Manoela expôs uma briga feia que teve com a mãe, Silvana Taques, antes mesmo de elas romperem a relação e os vínculos profissionais no início deste ano. A atriz contou, em no seu livro publicado em 2017, que as duas discutiram por conta de um vestido que a artista escolheu para um evento. “Você está horrível”, disse a matriarca.

Na obra O Mundo de Larissa Manoela, em que a estrela da televisão descreve os bastidores de sua vida pessoal, a mãe dá um depoimento e diz que é uma pessoa conhecida por sua sinceridade. Como exemplo, ela citou a tal briga pela escolha da roupa.

“Às vezes, eu digo: ‘Larissa, você está horrível!’. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar. Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca 800 vezes de vestido, porque eu digo: ‘Esse não está bom, esse está feio’’, disparou Silvana. “Sou tão sincera que teve um dia que falei: ‘Larissa, quer saber? Vai com qualquer um. Porque lacrar hoje você não vai’ (risos)”, diz o trecho, autorizado e escrito pela própria mãe da famosa no livro.