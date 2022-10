Travessia: Stenio acusa Brisa de porte de arma, injustamente

Tentando se livrar de um crime que não cometeu, a moça será acusada por outro e novamente será de forma injusta.

Passa anos e troca a novela, mas o personagem Stenio (Alexandre Nero), continua com a mesma malandragem de sempre. O advogado, que nunca mediu esforços para livrar a cara de seus clientes, incriminará Brisa (Lucy Alves) ao tentar salvar Oto (Romulo Estrela). A protagonista da nova trama das 21h, será acusada, injustamente, de sequestro e porte de arma.

Tentando escapar destas acusações, a lavadeira será linchada nas ruas, graças a uma deepfake, que foi criada por Rudá (Guilherme Cabral). Neste post, o homem terá feito uma montagem colocando o rosto de Brisa no corpo da sequestradora de crianças.

Para fugir dos ataques, a mocinha se esconderá no porta-malas do carro de Oto, capanga de Moretti (Rodrigo Lombardi), que será parado e apreendido pela polícia, por porte de arma.

O capanga pedirá ajuda a Moretti que contratará Stenio para livrar a pele do homem, mas para liberar Oto, o advogado usará toda a sua lábia para convencer a polícia que a pistola que foi encontrada no bolso de seu cliente, na verdade é de Brisa.