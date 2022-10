Travessia: Sem perceber, Chiara humilha Ari na frente dos seus amigos

O arquiteto tirará satisfação com a patricinha, o que dará início a uma longa discussão que terminará aos beijos do ‘casal’.

E parece que Ari (Chay Suede) se esqueceu que está noivo de Brisa (Lucy Alves) e está cada vez mais próximo de Chiara (Jade Picon). Só que essa aproximação não será tão boa assim também para o boy.

A patricinha da novela das 21h convidará o arquiteto para uma festinha onde irá apresentá-lo aos seus colegas e instigará os riquinhos a fazerem piadas sobre o jeito do maranhense. Mesmo furioso com essa situação, o rapaz deixará, de forma proposital, seu relógio no apartamento de Chiara.

Para tentar arrancar alguma informação a respeito de Guerra (Humberto Martins), Ari voltará ao apartamento da ricaça no dia seguinte, onde rolará um clima um pouco pesado.

Ao ser ‘elogiado’ pela moça, que afirmará que ela e seus amigos teriam dado boas risadas do arquiteto na noite anterior, ele responderá de forma ríspida: “Notei mesmo que você me pegou pra palhaço da noite. Devia ter cobrado ingresso”.

Ofendida com a resposta de Ari, Chiara irá rebater o rapaz a altura, começando assim uma longa e desgastante discussão. Ele então pedirá desculpas à herdeira de Guerra, porém eles continuarão discutindo.

Estando cada vez mais perto fisicamente, um do outro, a discussão entre eles só chegará ao fim para dar o protagonismo da cena a um beijão digno de uma novela das 21h.