Travessia: Prestes a desmascarar Ari, Cidália ficará com dó de Guerra e recuará

A empresária ficará com medo que ao descobrir as tramoias de Ari, o estado de saúde de Guerra fique ainda mais crítico.

É gente, acho que a mamata que Ari (Chay Suede) vem vivendo desde o início de Travessia está prestes a acabar, porém desta vez o vilãozinho será salvo pelo gongo.

Disposta a colocar a boca no trombone, Cidália (Cássia Kis) irá até ao hospital onde Guerra (Humberto Martins) está internado, porém, ao encontrar o empresário todo animado com o as novas aquisições da empresa, ela ficará assustada e saíra do quarto, dando a desculpa que esqueceu o seu carro aberto.

Preocupada com a saúde do seu braço-direito, aos 45min do segundo tempo, a empresária dará dois passos pra trás e desistirá de expor a verdade para Guerra, indo embora do hospital sem ao menos se despedir do amigo, que ficará preocupado e se perguntando o que é que pode estar acontecendo.