Travessia: Polícia investiga atentado contra Guerra e preocupa Ari

Confira quais serão os principais acontecimentos da trama das 21h, nos próximos dias.

Gente esse fim de semana, a novela Travessia vai estar uma loura, tanto é que nem consegui escolher apenas um assunto para falar para vocês. Então vou fazer um resumo dos acontecimentos mais importantes, dos próximos capítulos.

Começando no capítulo de hoje (16), a casa do galã de Travessia está começando a se desmoronar. Ari receberá uma intimação para depor na delegacia. Ela será entregue por Núbia ao trambiqueiro, que ficará com um certo medo do que está por vir.

Já nesta sexta-feira (17), um tema bem polêmico continuará a ser explorado pela trama, a pedofilia. Sem saber o que há por trás de Bruna, Karine continuará mandando fotos suas para a amiga virtual, que na verdade é um pedófilo nojento.

Por fim, mas não menos importante, no sábado (18), as coisas voltaram a apertar para o lado de Ari, isso porque, Cidália revelará ao golpista que o atentado que Guerra sofreu voltou a ser investigado pela polícia, o que deixará o gato bem preocupado, já que o mesmo foi o mandante da explosão.