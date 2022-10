Travessia: Brisa será ‘esquecida’ por Ari e receberá ajuda de Oto

Enquanto a moça paga por um crime que não cometeu, seu noivo estará vivendo na gandaia ao lado de Chiara.

Apesar de Ari (Chay Suede) ter investido horrores na moça, quando ela mais precisar, a protagonista estará sozinha na nova trama das 21h. Após ser acusada de sequestro e porte de arma, Brisa (Lucy Alves) ficará trancafiada na cadeia.

Sem poder contar com o apoio de seu noivo, que estará no Rio de Janeiro, curtindo a vida ao lado de Chiara (Jade Picon), a lavadeira depositará todas as suas esperanças naquele que foi o culpado por sua prisão, Oto (Romulo Estrela). Cheio de culpa, ele contratará um advogado para livrar a barra da moça que foi acusada por seu advogado injustamente.

Ao contrário de Ari, o expert da tecnologia ficará preocupado com a maranhense. Ele buscará informações sobre a jovem e prometerá que dará um jeito de tirá-la dessa situação.