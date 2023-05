Travessia: Bolsa de Chiara estoura após a jovem ter séria discussão com Guerra

Vale lembrar que a trama das 21h será substituída pela novela “Terra e Paixão”, que começará a ser exibida na próxima segunda-feira (08).

Amores, feliz ou infelizmente, nesta sexta-feira (05), teremos o último capítulo de uma das novelas que mais causou polêmicas nos últimos tempos, Travessia. E é claro que eu não poderia deixar de vir contar para vocês qual será o fim dos diversos desdobramentos que essa trama trouxe.

E não é por ser o último capítulo que ele não trará muita emoção, muito pelo contrário. O episódio já começará com Chiara colocando Guerra contra a parede e contando para ele que ela sabe que o empresário mentiu a vida toda a respeito de sua mãe. Com os nervos à flor da pele a sua bolsa vai estourar

Além de Karina, outra criança será alvo do asqueroso pedófilo, que é interpretado pelo ator Cláudio Tovar, o pequeno Tonho, que será enganado pelo criminoso, que lhe garante que é a própria Mulher-Maravilha e possui poderes. Porém, mais uma vez, a tão amada Dona Helô mostrará o que é uma verdadeira delegada, descobrirá tudo e prenderá o criminoso.

Guerra descobrirá que Chiara já ganhou o neném e irá até a maternidade ver a filha. Lá, Chiara colocará um óculos que lhe permitirá ver o rosto de sua mãe indo em sua direção. Emocionada, a jovem tirará a tecnologia, abraça o pai e o perdoará. Mas não será só o filho de Chiara que nascerá no último episódio não, a filha de Brisa com Oto também virá ao mundo nesta noite.

Após passar algum tempo na cadeia, Ari finalmente conhecerá o seu filho com a filha de Guerra, voltará a trabalhar com a mãe no Maranhão e visitará os filhos, Jorginho e Tonho, no Rio.

Por fim, vocês devem estar me perguntando “mas e os casais?”. Calma que eu não esqueci deles não. Bom, como já era esperado, mais uma vez Helô e Stenio juntarão as escovas de dentes, assim como Brisa e Oto, que finalmente poderão viver essa linda história de amor.