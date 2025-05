Tratamento de R$ 36 milhões? Assessoria de Preta Gil desmente valor milionário

Gente, estava no restaurante Fasano degustando profiteroles simplesmente divinos. Eis que a amiga de Angra me envia uma mensagem contando que a bolada em dinheiro para o tratamento de uma cantora foi desmentida. Amores, admito que fiquei impressionada com a quantia divulgada pela mídia…

Bem, acontece que, após rumores de que o tratamento alternativo de Preta Gil contra o câncer colorretal nos Estados Unidos custaria US$ 7 milhões (cerca de R$ 36 milhões), a assessoria da cantora negou a informação, mas não revelou o valor real.

Preta Gil viajou ao EUA há quase dez dias (Reprodução/Instagram)

A artista viajou ao país norte-americano no dia 12 de maio, para dar início às alternativas terapêuticas que não são realizadas no Brasil. Vale ressaltar que, desde 2023, Preta tem enfrentado uma árdua batalha contra o câncer colorretal.

Sem possibilidades de melhora no Brasil, a artista optou por buscar novos tratamentos em outros países.

“No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”.

No entanto, nos últimos dias, surgiu a informação de que a alternativa experimental realizada em Nova Iorque, que vai complementar o tratamento iniciado no Brasil, poderia custar US$ 7 milhões (cerca de R$ 36 milhões), valor este que foi negado pela equipe da cantora.