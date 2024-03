Transmissão do SBT Brasília é cortada após princípio de incêndio no prédio

Socorro genteeee! Olha só que foi que rolou no prédio do SBT Brasília nesta sexta-feira (15), tudo começou com um princípio de incêndio que causou um grande alvoroço entre os funcionários. A programação local da emissora foi brutamente cortada e foi necessário retransmitir o sinal da rede sem comunicar os telespectadores anteriormente.

Segundo o portal NaTelinha, a assessoria de imprensa do SBT anunciou que a causa do incêndio foi devido aos problemas na entrada de energia do prédio. Quando o incêndio começou, a equipe estava no ar com a programação, mas o fogo foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros.

A empresa afirmou que não teve maiores danos à estrutura física do edifício ou ferimentos em funcionários. Rapidamente todos foram liberados pelos bombeiros para retomarem ao trabalho. Mesmo que o fogo tenha sido controlado pelos agentes, a programação local foi interrompida temporariamente. E por causa disso, o SBT Brasília alterou sua transmissão ao vivo e a live que ocorre simultaneamente no YouTube.