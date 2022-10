“Transar 9 vezes por dia”, declara Mc Carol sobre seu homem ideal

Entrando na brincadeira de Fernando Zor, funkeira publicou a sua lista para encontrar o candidato ideal

Enquanto a publicação de Fernando Zor deu o que falar na web e muitos internautas repudiaram a lista para que o cantor encontre a mulher ideal, Mc Carol, que entrou na brincadeira. A lista da cantora é bem diferente da do sertanejo e inclui que o seu parceiro saiba chupar [email protected] sem pressa e transar 9 vezes por dia. Aloca!

A musa do funk ainda fala sobre a estatura do corpo do seu pretendente: “Quanto maior, melhor (+100kg)”, escreveu.

Na cama, Mc Caro, não nega o fogo: “Chupar [email protected] sem pressa e transar 9 vezes por dia”, ressaltando que o boy deve ser engraçado e comunicativo com ela e não com os outros. Amei?