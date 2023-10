Trajes para astronauts irem à lua serão confeccionados pela Prada

É a primeira vez que uma marca do segmento de luxo se envolve com os trajes espaciais. A missão do homem a lua tem nome de Artemis III e está prevista para 2025

Carros voadores no futuro? Nada disso, astronautas vestindo Prada para visitarem a Lua. Essa é a primeira vez que uma marca do segmento de luxo se envolve com a causa e deve confeccionar as vestes dos astronautas na missão Artemis III que acontece em 2025 rumo à Lua. A colaboração acontece com a Axiom Space. O traje espacial tem o nome de AxEMU fornecerá aos astronautas capacidades avançadas para a exploração espacial, ao mesmo tempo que oferecerá à Nasa sistemas necessários para acessar à Lua e ao redor dela, como destacou a Prada em comunicado oficial. “Evoluindo o design do traje espacial da Unidade de Mobilidade Extraveicular de Exploração (xEMU) da Nasa, os trajes espaciais Axiom Space são criados para fornecer maior flexibilidade, maior proteção para resistir ao ambiente hostil e ferramentas especializadas para exploração e oportunidades científicas. Utilizando tecnologias e design inovadores, esses trajes espaciais permitirão uma maior exploração da superfície lunar do que nunca”, apontou a nota oficial.