Traição: Influenciadora afirma ter ficado com Neymar na véspera do Dias dos Namorados

De acordo com Fábia Oliveira, o jogador esteve com Fernanda Campos antes de passar o Dia dos Namorados com Bruna Biancardi, que está grávida

A vida de Neymar rodou de ponta cabeça nesse final de semana e as fofoqueiras acompanharam tudo de perto. Fábia Oliveira contou detalhes sobre a vida do cantor, revelando que ele traiu Bruna Biancardi antes de passar o Dia dos Namorados com ela. Isso mesmo que vocês leram, o jogador esteve com a influenciadora Fernanda Campos e os prints revelaram a veracidade dos fatos. Fazia tempo que Neymar não se envolvia em polêmicas, mas depois da gravidez de Bruna, ficou ainda mais fácil ter ele aqui na coluna. A jovem influenciadora afirma ter encontrado o jogador antes da data mais romântica do ano. Ela ainda diz que os encontros entre os dois começaram antes da Copa do Mundo.