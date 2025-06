Tragédia nos céus de Santa Catarina: balão pega fogo e cai com 22 pessoas a bordo!

Que horror, Brasil! Uma manhã que prometia ser de aventura e beleza nas alturas acabou em tragédia neste sábado (21/06) em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, um dos destinos mais badalados do país para passeios de balão. Um balão tripulado, carregando 22 pessoas, pegou fogo no ar e despencou do céu, deixando pelo menos oito mortos, segundo confirmou o governador Jorginho Mello (PL).

As cenas foram de cortar o coração. Vídeos que circulam nas redes mostram o balão em chamas, flutuando no céu azul antes de desabar. Dá pra ver o momento exato em que o cesto despenca violentamente no chão. Uma tragédia sem tamanho.

O Corpo de Bombeiros foi chamado às pressas e ainda está no local prestando socorro às vítimas. Por volta das 9h35, a corporação confirmou em nota oficial a morte de quatro pessoas no local. Outras foram atendidas em estado gravíssimo e não resistiram, elevando o número para oito mortos, mas ainda há vítimas sob avaliação.

As causas desse desastre assustador ainda estão sendo investigadas. Apesar do sol forte na região, o inesperado incêndio durante o voo chocou até os moradores experientes da cidade, famosa pelas competições e festivais de balonismo.

O clima entre os curiosos e familiares que chegaram ao local é de desespero e comoção total. Ambulâncias, helicópteros e equipes de resgate não param de circular na área.

É o maior acidente envolvendo balonismo registrado no Brasil nos últimos anos e deve provocar debates sobre segurança em voos turísticos do tipo.

Que tristeza…

⚠️ Nota oficial do Corpo de Bombeiros Militar de SC:

“O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) está neste momento atendendo a uma ocorrência de queda de balão no município de Praia Grande, no sul do estado, ocorrido na manhã deste sábado (21/06). A corporação confirma 4 óbitos no local e as demais vítimas estão sendo atendidas, procuradas e avaliadas por nossas equipes.”