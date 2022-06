Trabalhadores descem do ônibus para defender mulher de assaltante em Minas Gerais

Caso aconteceu na cidade de Itabira e os dois envolvidos foram presos

O trabalhador tem um dia de paz? Jamais! Em Minas Gerais, trabalhadores que voltavam para casa de ônibus tiveram que fazer uma parada no meio do caminho para descer a porrada em um ladrão que tentava assaltar uma mulher. A vítima saiu com seus pertences intactos, mas foi jogada no chão na abordagem.

O caso aconteceu na cidade de Itabira e o assaltante de 22 anos, que abordou a mulher, e seu “amigo” que o acompanhava, de 24 anos, foram presos.

A mulher envolvida no assalto chegou a ser jogada no chão após a abordagem de um dos rapazes, foi o momento em que o ônibus que passava parou e os trabalhadores desceram para dar o jeitinho brasileiro no problema.

Receba!