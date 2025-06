Torcedor do Palmeiras viaja pros EUA pra ver o Mundial e… manda recado inusitado: “Volta pro SBT, Eliana!”

É cada uma que acontece nesse mundão verde que eu vou te contar, hein? Em plena cobertura ao vivo da RedeTV!, direto dos Estados Unidos, onde o Palmeiras e outros times brasileiros disputam o tão sonhado título do Mundial de Clubes, um torcedor alviverde perdeu a chance de comentar sobre o Verdão, técnico, escalação ou até sobre a final… para mandar um recado que ninguém esperava:

“VOLTA PRO SBT, ELIANA!”, clamou o palmeirense

Sim, minha filha! Do nada. Enquanto o Brasil inteiro está em busca da Taça do Mundo, o moço resolve pedir o retorno da loira mais amada dos anos 90 para sua antiga casa na TV.

Enquanto o repórter ficou sem reação, com toda razão, os apresentadores no estúdio não contiveram as risadas com o pedido inesperado do torcedor. E a internet? Ahhh… essa já decretou este como o melhor momento do Mundial fora dos campos!

Entre uma análise tática e outra do Bola na Rede, a frase virou meme instantâneo, com direito a torcida pedindo a volta da rainha dos dedinhos pro SBT, onde tudo começou.

Enquanto o Palmeiras busca o Mundial, esse torcedor já garantiu seu título: o de figura mais aleatória e genial da temporada.