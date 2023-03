Tony Ramos e Glória Pires mandam matar o mocinho, no primeiro capítulo de Terra e Paixão, a nova novela das 21h, da Globo

Os vilões da trama encomendarão o crime com o intuito de conquistar as terras do casal de mocinhos.

Gente, a novela Terra e Paixão nem começou ainda e já está prometendo ser tudo! Só espero que ela não nos decepcione, da mesma forma que Travessia decepcionou. Além de ter um elenco incrível, contendo Glória Pires, Tony Ramos, Cauã Reymond, Agatha Moreira e Flávio Bauraqui, a trama trará logo em seu primeiro capítulo um assasinato mega importante para a trama. A protagonista da novela, Aline (Barbara Reis), terá que ver o seu marido Samuel (Ítalo Martins) ser assassinado, a mando de Irene (Glória Pires) e Antônio (Tony Ramos), dois fazendeiros que sempre cobiçaram as terras do casal. Com a morte de Samuel, a professora terá que se virar para dar conta de todo o trabalho que ficou em suas costas e não ter que vender as suas terras aos vilões da trama.