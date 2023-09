Tony Ramos afirma que não tem medo de ser demitido da Globo: “Estou há muitos anos preparado”

O ator veterano, que já participou de grandes sucessos na emissora, afirma que a demissão é algo comum em sua profissão.

Meus amores, desde o meio do ano passado nós nos deparamos diversas vezes com algumas demissões bem inesperadas vindas da TV Globo, dentre elas a de grandes atores, como Marieta Severo, Nívea Maria e Osmar Prado, o que, ao meu ver, provavelmente deixou todos os contratados da emissora de olhos bem abertos e com medo de serem os próximos a serem atingidos por essa roleta russa de demissões, porém, o ator Tony Ramos contradiz todas as minhas expectativas.

Recentemente, em uma entrevista ao programa Fofocalizando, o ator veterado da Globo, que participou de grandes sucessos, como “Mulheres Apaixonadas”, “Laços de Família”, “Passione”, “Caminho das Índias” e “Avenida Brasil”, afirmou que não tem medo de ser demitido da emissora onde já trabalha a muitos anos.

Na entrevista, ele garante que está preparado para encarar a demissão a muitos anos e afirma que isso é algo muito comum nessa profissão, que ele já exerce a cerca de 60 anos.

“Estou há muitos anos preparado. A nossa profissão é assim. Mas eu tenho muitos outros projetos ainda, dentro da própria empresa. Até poderá ser em outro formato… Quanto a estar preparado, a profissão é assim mesmo. E eu estou nela há 60 anos. A vida é trabalho, são os projetos que vão vindo. Não penso tanto lá na frente”, declarou Tony Ramos.