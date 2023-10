Tomorrowland Brasil cancela os shows desta sexta-feira  (13)

Devido aos estragos da forte chuva que atingiu o local do evento ontem (12), a organização do festival decidiu cancelar os shows de seu segundo dia.

Meus amores, eu estou em choque! Na manhã desta sexta-feira (13), a organização do festival Tomorrowland Brasil utilizou as redes sociais para anunciar que os shows que estavam previstos para a acontecer hoje tiveram que ser cancelados devido aos estragos que a forte chuva que atingiu o festival ontem (12), no primeiro dia do evento, em Itu (São Paulo), causaram.

“Prezados visitantes, devido aos fortes temporais, chuvas e alagamentos durante o dia de ontem, as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso estão muito danificadas. Em função desses acontecimentos, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro”, anunciou o perfil oficial do festival.

Continuando o pronunciamento, o festival, que até o momento voltará a acontecer normalmente amanhã (14), afirma que terá uma programação especial para os visitantes do Dreamville e que em breve as informações para conseguir o reembolso serão divulgadas.

“Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas. Para os visitantes do DreamVille, teremos uma programação especial com a abertura do The Gathering Stage. Informações sobre reembolso serão divulgadas em breve”, finalizou o evento.