“Tomei uma dose de vodca e bebi remédio para dormir”, dispara Sidney Sampaio após acidente

O ator apareceu em vídeo neste domingo (13) e soltou o verbo ao Domingo Espetacular na Record tudo sobre o seu acidente que colocou muitos brasileiros

O nosso galã de novelas deu as caras na TV para contar detalhes sobre o seu acidente no Rio de Janeiro. Sidney Sampaio deu detalhes ao Domingo Espetacular sobre sua vida pessoal, remédios e álcool que foram os principais motivos para que ele pulasse da janela.

O ator inicia contando que estava ansioso por causa de sua peça no teatro. “Tomei uma dose de vodca no bistrô ao lado da minha casa. Minha irmã, que tem receita para medicamentos, me deu o remédio que ela toma para dormir”, disse.

“Já passei por fases que eu não dormia, sempre relacionados a datas importantes”, ele relatou a insegurança na ocasião. Na sequência, Sidney contou que teve uma confusão mental ao retornar ao hotel: “Subi para o quarto e depois que eu estava no quarto, começou a ficar confuso. As informações começam a ficar confusas”, o ator relatou.

Ele ainda conta que não se lembra o motivo que o fez se jogar pela janela, mas que estava com muito medo. “Estou com o joelho fraturado, dedo fraturado, coluna fraturada, graças a Deus nada cirúrgico ou que me deixa sequelas. Considero que nasci de novo”, finalizou.