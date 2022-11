Tom Brady tentou salvar casamento tarde demais, revela revista People

Casamento de 13 anos entre Gisele e Tom chegou ao fim e o divórcio já está adiantado

Pensa que o bafafá diante do divórcio de Gisele Bündchen acabou? Jamé! O assunto ainda está dando pano pra manga e eu acompanho tudo de pertinho. De acordo com a revista People, o jogador tentou salvar o casamento, mas já era tarde demais, porque Gisele ficou cheia de algumas atitudes que já a incomodavam.

“Ela deu a ele oportunidades para consertar as coisas, e ele não [consertou]”, disse uma fonte anônima para a revista.

Um passarinho verde ainda conta para a revista que Brady disse estar muito ocupado seguindo sua paixão, que é o futebol desde sempre. A atenção do jogador aos campos desencadeou o pensamento na modelo de que ele não estaria tão atento quanto deveria ao casamento. “Ela queria ser ouvida e ele não a estava ouvindo”, disse a fonte.

Enquanto uns dizem que o jogador tem dificuldade de dividir a vida pessoal da profissional, outros dizem que ele sempre foi um pai presente e passou grande parte do tempo com as crianças.