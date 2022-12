Tom Brady passa primeiro natal solteiro: “Será uma nova experiência que nunca tive antes”

Ex-marido de Gisele Bündchen soltou o verbo e disse que terá que lidar com a situação

Tom, venha para o Brasil e passe o natal no Leblon, pronto, resolvido! Aloca! Depois de se separar de Gisele Bündchen, Tom não parece estar animado para enfrentar o seu primeiro natal solteiro. O jogador contou para o podcast SiriusXM, Let’s Go! que vai ser uma nova experiência a qual ele tem que aprender a lidar.

“Será uma nova experiência que nunca tive antes, com a qual terei que aprender a lidar”, disse o jogador que deve passar a ceia da data festiva no quarto de hotel por causa do seu jogo com o Tampa Bay Buccaneers, em Glendale.

“Então você acabou de fazer uma pergunta sobre, ‘O que você aprendeu com esta temporada de futebol?’ Vou aprender a lidar com o Natal. Mesmo em um hotel”, disse Brady a Jim Gray.

Tom não deixa de dizer que também verá os filhos, mas no dia seguinte. “Vou ter que aprender a lidar com o Natal, e a noite de Natal, e ainda sair por aí e ser um profissional e depois esperar para comemorar o Natal com meus filhos no dia seguinte”, completou.