Tom Brady fala sobre fim do seu casamento: “Doloroso e difícil”

Depois de muita fofoca corre solta, o casal decidiu falar a verdade nas redes sociais

Minha gente, eu achei que nunca fosse poder falar mais sobre o término do casamento de Gisele e Tom, afinal os boatos rolavam soltos, mas os dois não se pronunciaram. Ontem (28), Tom usou suas redes sociais para finalmente passar a fofoca inteira. O jogador contou que o divórcio foi amigável e agradece pelos filhos que tem com a modelo.

“Nos últimos dias, minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegamos a essa decisão amigavelmente e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Somos abençoados com crianças lindas e maravilhosas que continuarão a ser o centro do nosso mundo em todos os sentidos”, disse ele.

Tom ainda coloca o div´porcio como algo doloroso. “Continuaremos a trabalhar juntos como pais para sempre garantir que eles recebam o amor e a atenção que merecem. Chegamos a essa decisão de terminar nosso casamento depois de muita consideração. Fazer isso é, obviamente, doloroso e difícil, como é para muitas pessoas que passam pela mesma coisa todos os dias ao redor do mundo. Pedimos gentilmente privacidade e respeito enquanto navegamos no que está por vir nos próximos dias e semanas. Obrigado”, escreveu.