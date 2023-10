Tom Brady e Irina Shayk terminam romance

De acordo com o E! News, os dois colocaram um ponto final na história de amor após três meses junto e se conhecendo melhor

Toda boa fofoqueira que se preze sabe que Tom Brady e Irina Shayk estavam vivendo um affair que nadou e morreu na praia, porque de acordo com o E! News, depois de três meses juntos, o casal resolveu colocar um ponto final na relação.

Os dois chegaram a ser fotografados juntos depois do término do jogador com Gisele Bündchen e amigos próximos revelam que o término aconteceu sem escândalo, simplesmente com o fim revelado aos mais próximos.

O fim do seu casamento com Gisele foi anunciado em outubro de 2022 após 13 anos juntos e dois frutos do relacionamento: Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10.