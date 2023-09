Toguro pede orações pra namorada intubada após complicações no parto

A influenciadora digital Nara Paraguaia está internada em estado grave após complicações no parto: “Perdeu o útero”.

Minha gente, nesta quarta-feira (6), o fisiculturista Tiago Toguro deu mais detalhes sobre o estado de saúde da namorada, Nara Paraguaia. Ela foi intubada após dar à luz o primeiro filho do casal, Gael. “Venho aqui com uma tristeza no coração dizer que ela perdeu o útero”, explicou.

O influencer publicou um vídeo para atualizar seus seguidores no seu perfil oficial no Instagram. Ele contou que Nara teve complicações durante o parto cesárea, sofreu uma hemorragia e foi submetida a uma histerectomia (cirurgia para retirada do útero).

“Hoje era para ser o dia mais feliz das nossas vidas, a Nara entrou em trabalho de parto à meia-noite, se preparou a gestação inteira para ter parto normal. Ficou até às 11h da manhã tentando, só que descobriu que o natural não iria ocorrer”, contou.

Gael nasceu “lindo, forte e bem nutrido” de uma cesariana: Já a Nara passou por complicações, teve hemorragia. Mas ela perdeu o útero e não poderá ter mais filhos. Se não tirasse [o órgão], não teria de sobreviver. “Até o momento, eu não entendo qual o propósito de Deus. A Nara se doou 100% para o Gael, se Deus fizer isso comigo, não sei o que será da minha vida”, lamentou.

“Peço oração de todos, a Nara é uma menina do bem, não merece passar por isso. Está intubada neste momento.”, pediu Torugo.