Toguro é internado após contrair bactéria

O criador de conteúdo que ficou famoso pelos seus vídeos no Tik Tok descreveu o momento de desconforto como “extremo”

Toguro deixou todos os seus fãs aflitos diante do seu estado de saúde ao ser hospitalizado por causa de fortes dores. De acordo com a assessoria do criador de conteúdo, ele foi diagnosticado com uma infecção bacteriana e precisou ser internado em São Paulo.

O quadro foi comprovado após a realização de exames e a nota ainda diz que ele está internado para tomar a medicação e aguardando uma evolução do caso. Estamos torcendo para ser só um susto.

Ele ainda usou as redes sociais para reclamar de dores intensas. “Não curto vir em hospital, mas tá extremo a dor”, escreveu em uma delas. No Twitter ele ainda escreveu: Tá doendo muito. Algum médico aqui para me ajudar? Tô com medo de ser algo sério”, declarou.