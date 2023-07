Toguro afirma que forçou para ter alta hospitalar: “Não adianta nada eu estar internado e surtar”

O influenciador foi internado na semana passada, devido a uma infecção bacteriana, e segue fazendo o seu tratamento em casa.

Amores, vocês lembram que semana passada eu contei para vocês que o influenciador digital Tiago Toguro, mais conhecido como Toguro, foi internado com fortes dores causada por uma infecção bacteriana? Pois bem, com apenas dois dias no hospital,na última quinta-feira (6),o influenciador ganhou alta hospitalar, mesmo não estando 100% curado.

Porém, na tarde de ontem (09), através de seu instagram, Toguro revelou que forçou a sua alta hospitalar, alegando que se continuasse no hospital ele iria surtar, e por isso preferia continuar o seu tratamento em casa.

“Eu ‘forcei’ a minha saída. Falei para o médico: ‘Quero tratar em casa, senão vou surtar’. Não adianta nada eu estar internado e surtar. Estou 80% curado, tenho 20% de dor ainda, mas não aguento mais ficar na cama. Não sou esse cara, não consigo ficar parado”, revelou o influenciador.

Porém, mesmo já estando em casa, Toguro garante que não está mais aguentando ficar em casa e afirma que irá tentar se exercitar um pouco.

“Não aguento mais! Estou indo para o quinto dia na cama, tomando muito remédio, mano! Estou tomando uns três tipos de antibióticos. Não aguento mais! Vou ter que ir treinar hoje, exercitar um pouquinho ou vou surtar”, afirmou Toguro.