Toguro afirma complicações no parto foi por erro médico: “Uma vida quase se vai por um deslize”

O influenciador garante que, apesar do erro, felizmente, a sua namorada e o seu filho recém nascido estão bem.

Meus amores, mais cedo contei para vocês que, felizmente, a namorada do influenciador Toguro, Nara Paraguaia, teve alta da UTI e finalmente pode conhecer o seu filho, o pequeno Gael. Porém, após passar todo esse desespero, através das suas redes sociais para fazer sobre um assunto bem delicado.

Através de seus stories, o influenciador revela que as complicações no parto do pequeno Gael aconteceram devido a um erro da equipe médica.

“O bebê está bem, a Nara está bem. Só que agora começa um novo problema. Aconteceu um erro e esse erro fez com que a Nara quase não sobrevivesse. Vou me orientar bem e venho aqui com mais precisão sobre o assunto”, revelou Toguro.

Continuando, ele afirma que não falou nada sobre o assunto pois Nara ainda estava na UTI, porém, agora, que ela já estava se recuperando e sabe do ocorrido, eles estão prontos para tomar as medidas necessárias.

“Uma vida quase se vai por um deslize. (…) Não queria entrar nesse assunto até a Nara ter saído da UTI. Agora que ela está se recuperando ao lado do bebê, ela já sabe e estamos pensando em qual atitude tomar. Assunto delicado e polêmico”, afirmou o influenciador.