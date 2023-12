“Todos os casados traíram”, MC Pipokinha expõe homens do cruzeiro do Neymar

A fukeira utilizou as suas redes sociais para fazer um alerta para as mulheres que deixaram seus maridos irem sozinhos ao cruzeiro.

Eitaaa! Após expor o influenciador Kaio Viana, que dormiu quanto tinha relações sexuais com ela, a cantora deFunk MC Pipokinha resolveu expôr outras pessoas que também estavam presentes no cruzeiro do Neymar.

Através das suas redes sociais, a cantora alertou todas as mulheres casadas que deixaram seus maridos irem no Ney em Alto Mar sozinhos, afirmando que todos os casados que ela viu o evento sozinhos traíram suas esposas.

“Se você é casada, seu marido está no cruzeiro e você não veio, pode ter certeza que seu chifre está garantido. Todos os casados que eu vi, traíram”, disparou a funkeira.