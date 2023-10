Todas as Flores: Rafael descobre que é pai do filho de Maíra

O empresário colocará Pablo contra a parede e o fará dar com a língua nos dentes, revelando o segredo da mocinha.

Amores, apesar de todo o seu esforço para esconder quem é o verdadeiro pai de Rivaldinho, Pablo dará com a língua nos dentes e revelará toda a verdade para Rafael. Após cansar de insistir para que a mocinha conte a verdade para ele, o empresário mudará a sua estratégia colocará Pablo contra a parede.

Não querendo arranjar confusão com o dono da Rhodes, Pablo, sem pretenção de extorquir o dinheiro do homem, abrirá o jogo, revelando que Rivaldinho não é seu filho e sim do empresário.

“Já que tu quer saber o filho da Maíra é teu filho. Tu é o pai do moleque”, revelará Pablo.