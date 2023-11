Todas as Flores: Para se vingar de Humberto, Zoé sequestrará Judite

POST PATROCINADO

Após ser deixada no altar pelo homem amado, a megera decidirá se vingar de Humberto usando a vida da costureira.

Gente, muito se enganou quem pensou que Zoé não faria nada após ser deixada no altar por Humberto. Com o coração cheio de ressentimentos, a vilã da novela das 23h decidirá se vingar do amado da pior forma possível, raptando Judite.

Após convocar Galo para participar de sua vingança, a megera e o capanga invadiram a casa de Judite e maltrataram a costureira, porém, ao pegar o telefone da sua vítima, Zoé descobrirá que Humberto está a sua espera em no hotel do aeroporto, ela ficará completamente possessa e pedirá para que o seu ajudante apegue a costureira.

Obedecendo às ordens, o capanga usará uma substância química para fazer Judite dormir, facilitando que ele e Zoé a carreguem até o cativeiro e exijam uma fortuna de Humberto, para que a costureira seja liberada.