Todas as Flores: motivos para assistir a novela que estreou na TV Globo na última segunda-feira (4)

Trama da novela original do Globoplay traz personagens com passados misteriosos, reviravoltas, vingança e muito romance em seu enredo.

Finalmente o grande sucesso do Globoplay na tela da TV Globo, meus amores! Todas as Flores chegou com tudo na última segunda-feira (4), logo após a novela Terra e Paixão, e será exibida de segunda a sexta-feira. Criada e escrita por João Emanuel Carneiro, com direção artística de Carlos Araújo, essa novela promete um enredo de tirar o fôlego e o público não vai piscar os olhos na frente da televisão. A trama conta com personagens com passados misteriosos, vilãs perversas e até dúbias, muitas reviravoltas e, é claro, não vai faltar romance.

A história da novela é a seguinte: Maíra (Sophie Charlotte) é uma jovem deficiente visual, que foi criada pelo pai Rivaldo (Chico Diaz) em Pirenópolis, em Goiás, e de quem herdou o dom para apurar aromas e produzir perfumes. Durante toda a vida, ela cresceu achando que a mãe tinha morrido, mas, na verdade, o pai escondeu a verdadeira história sobre a rejeição de Zoé (Regina Casé) por ter uma filha cega, além do histórico de crimes da ex-mulher. Porém, tudo muda certo dia, quando, ao chegar em casa, Maíra presencia uma briga entre o pai e uma mulher, que descobre se tratar da sua mãe. No calor da discussão, Rivaldo tem um infarto e morre.

Zoé implora para que a filha vá para o Rio de Janeiro e passe a viver com ela. Para fugir dos questionamentos de Maíra, a mulher inventa uma história de que o pai fugiu com ela ainda pequena, impedindo as duas de terem uma relação de mãe e filha.



Sem ninguém por perto, Maíra aceita a proposta da mãe de se mudar para o Rio com ela. O que ela não imagina é que a viagem tem uma intenção por trás. A jovem conhece a irmã, a perigosa Vanessa (Letícia Colin), que precisa de um transplante de medula para tratar uma leucemia. Cruel e gananciosa, a mãe guarda muitos segredos, como um esquema de aliciamento de pessoas vulneráveis para tráfico humano e escravo, que esconde através da fachada de uma obra social.



A relação entre as irmãs irá se complicar ainda mais, pois Maíra vai se apaixonar pelo noivo de Vanessa, Rafael (Humberto Carrão), sem saber do compromisso entre os dois. A relação entre a jovem e o herdeiro da Rhodes põe em risco o plano de Vanessa de se casar com o milionário. Nos conflitos amorosos, ainda há Pablo (Caio Castro), amante de Vanessa e comparsa nos golpes dela.