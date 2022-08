“Tô viva e curada” comemora a ex-BBB Aline Gotschalg após descoberta de câncer maligno

Quem não lembra a história de amor de Aline e Fernando Medeiros no BBB 15. Ela publicou hoje em sua página do Instagram que foi curada de um câncer maligno na Tireoide. A influencer agradeceu pelo diagnóstico precoce.

“Receber esse diagnóstico não foi fácil. Tive muito medo e confesso que foram dias difíceis por aqui. Mas agora, sou só gratidão! Vivi uma experiência que justifica minha fé e não poderia deixar de compartilha-lá com vocês. Eu nunca havia feito antes um exame de ultrassom na tireoide e ouvi uma voz (como não acreditar que temos nosso Anjo da Guarda?) para realizá-lo juntamente com todos os meus outros exames periódicos, muito importantes para um controle preventivo de doenças, principalmente as mais silenciosas. E foi então que descobrimos um tumor maligno na tireoide.” Escreveu Aline.