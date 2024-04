‘Tive um piripaque’, lembra Lázaro Ramos do mal súbito que teve no início do ano 

Amores, para quem não lembra dessa tour, eu vou fazer um breve resumo tá? O ator Lázaro Ramos passou mal em casa no dia 19 de janeiro e foi rapidamente socorrido por sua esposa e também atriz, Taís Araújo. Depois de dois dias internado no hospital Mater Dei, em Salvador, o ator foi diagnosticado com estafa

“Eu tive um piripaque no meio da novela, porque não estava me cuidando direito. Comendo mal, comendo gorduroso, a comida não era colorida, estava dormindo pouco, bebendo pouca água”, disse o ator.

Depois do susto, ele rapidamente fez uma mudança no seu estilo de vida. “Eu agora sou uma pessoa que come legumes. Descobri que verdura é bom! Não sabia que salada é gostoso. Grãos! Eu só comia feijão, agora como grão-de-bico, nunca tinha comido esse negócio”.

“Levo para lanchar ameixa, damasco, maçã! Estou achando maçã uma coisa maravilhosa”.