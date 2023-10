“Tive meu primeiro orgasmo”, revela modelo sobre gravações com Andressa Urach

A modelo revela que está ansiosa para gravar novamente com a musa e revela que deseja incluir o seu namorado nas gravações.

Meu amores, recentemente a modelo Natasha Steffens foi convidada para gravar conteúdos +18 com ninguém menos que a nossa queridíssima Andressa Urach. De acordo com ela, as cenas gravadas com Andressa fluíram naturalmente, ao ponto dela ter tido o seu primeiro orgasmo durante as gravações.

“Tive meu primeiro orgasmo de verdade com a Andressa nessa cena. Acho que era um tesão acumulado nela (risos). Nunca forcei ou encenei nos meus vídeos, mas com a Urach foi diferente, rolou uma química. A coisa fluiu, fizemos com tesão dobrado”, revelou

Continuando, a modelo afirma que está louca para gravar novamente com a garota de programa e levanta a hipótese de incluir o seu namorado nas gravações com a musa do Miss Bumbum.

“Não pensamos muito, a cena não tem um tema ou história. Simplesmente nos entregamos. Deixamos o tesão falar mais alto. Então o vídeo ficou natural. Na próxima, quero gravar um ménage com ela. Já fiz o convite (risos). Meu namorado está escalado, mas podemos convidar mais um ou dois amigos. Vai ter pegação hard”, declarou.